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В Феррари впервые завели мотор на новом болиде
Презентация состоится 14 февраля
Фото: Autosport
Пресс-служба "Феррари" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.
На данный момент "Скудерия" не раскрыла название новой машины, но известно, что её индекс — 675.
Fired up and READY for this season ????— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 3, 2023
Our 2023 challenger roars into life for the first time ???? @Charles_Leclerc @Carlossainz55
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