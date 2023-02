В Феррари впервые завели мотор на новом болиде

Пресс-служба "Феррари" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.

На данный момент "Скудерия" не раскрыла название новой машины, но известно, что её индекс — 675.

Fired up and READY for this season ????



Our 2023 challenger roars into life for the first time ???? @Charles_Leclerc @Carlossainz55