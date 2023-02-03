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В Феррари впервые завели мотор на новом болиде

Автоспорт
(1 голосов)

Презентация состоится 14 февраля

В Феррари впервые завели мотор на новом болиде

Фото: Autosport

Новина українською

Пресс-служба "Феррари" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.

На данный момент "Скудерия" не раскрыла название новой машины, но известно, что её индекс — 675.

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В статье: Феррари
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