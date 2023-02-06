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Ферстаппен назвал главного соперника в 2023 году

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Он не исключает и Феррари

Ферстаппен назвал главного соперника в 2023 году

Фото: Getty Images

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Пилот "Ред Булл", двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказал мнение, что "Мерседес" будет главным соперником его команды, если внесет все запланированные улучшения.

"Трудно судить, ведь я не являюсь частью их команды. В любом случае в этом году мы всё узнаем. Если они сумеют улучшить машину настолько, насколько хотели, то, конечно, станут нашим главным соперником.

Что касается "Феррари" — думаю, они тоже будут сильны, но трудно сказать, насколько. Без сомнения, за последние несколько лет "Мерседес" доказал, что очень и очень силён. Кроме того, у них трудится хорошая группа специалистов. Однако я верю в нашу команду", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

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В статье: Макс Ферстаппен
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