Ферстаппен назвал главного соперника в 2023 году

Пилот "Ред Булл", двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказал мнение, что "Мерседес" будет главным соперником его команды, если внесет все запланированные улучшения.

"Трудно судить, ведь я не являюсь частью их команды. В любом случае в этом году мы всё узнаем. Если они сумеют улучшить машину настолько, насколько хотели, то, конечно, станут нашим главным соперником.

Что касается "Феррари" — думаю, они тоже будут сильны, но трудно сказать, насколько. Без сомнения, за последние несколько лет "Мерседес" доказал, что очень и очень силён. Кроме того, у них трудится хорошая группа специалистов. Однако я верю в нашу команду", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.