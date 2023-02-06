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В Уильямсе назвал дату дебюта нового болида

Автоспорт
(1 голосов)

Он состоится в середине февраля

В Уильямсе назвал дату дебюта нового болида

Фото: Твиттер Уильямс

Новина українською

Команда Формулы-1 "Уильямс", 6 февраля, презентовавшая ливрею своего нового болида 2023 года под названием FW45, сообщила, что машина впервые выйдет на трассу 13 февраля.

Управлять болидом на трассе "Сильверстоун" будут британец Алекс Албон и американец Логан Сарджент.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Уильямс" занял десятое место в Кубке конструкторов.

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В статье: Williams
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