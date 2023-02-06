Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Уильямсе назвал дату дебюта нового болида
Он состоится в середине февраля
Фото: Твиттер Уильямс
Команда Формулы-1 "Уильямс", 6 февраля, презентовавшая ливрею своего нового болида 2023 года под названием FW45, сообщила, что машина впервые выйдет на трассу 13 февраля.
Управлять болидом на трассе "Сильверстоун" будут британец Алекс Албон и американец Логан Сарджент.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Уильямс" занял десятое место в Кубке конструкторов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Разведка Британии: Бахмут становится изолированным. Вероятно, враг захватил трассу, ведущую в Северск
- Лунин на клубном ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 6-12 февраля
- Разблокирована очередная тысяча оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 5 февраля
- Спонсором Ферстаппена стала компания EA Sports
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн