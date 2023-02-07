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Стало известно название нового болида Феррари
Итальянская команда дала другое название
Фото: Твиттер Феррари
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" дала название своему новому автомобилю. Как и сообщал ранее Motorsport Italia, болид будет называться SF23. SF – первые две буквы названия гоночного коллектива на английском языке (Scuderia Ferrari), а 23 – нынешний год.
Напомним, презентация нового автомобиля "Феррари" состоится 14 февраля в Маранелло (Италия).
ONE WEEK to go and our 2023 challenger finally has its name ????— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 7, 2023
Introducing… ✨ SF-23 ✨
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