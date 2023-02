Стало известно название нового болида Феррари

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" дала название своему новому автомобилю. Как и сообщал ранее Motorsport Italia, болид будет называться SF23. SF – первые две буквы названия гоночного коллектива на английском языке (Scuderia Ferrari), а 23 – нынешний год.

Напомним, презентация нового автомобиля "Феррари" состоится 14 февраля в Маранелло (Италия).

ONE WEEK to go and our 2023 challenger finally has its name ????



Introducing… ✨ SF-23 ✨