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Стало известно название нового болида Феррари

Автоспорт
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Итальянская команда дала другое название

Стало известно название нового болида Феррари

Фото: Твиттер Феррари

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" дала название своему новому автомобилю. Как и сообщал ранее Motorsport Italia, болид будет называться SF23. SF – первые две буквы названия гоночного коллектива на английском языке (Scuderia Ferrari), а 23 – нынешний год.

Напомним, презентация нового автомобиля "Феррари" состоится 14 февраля в Маранелло (Италия).

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В статье: Феррари
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