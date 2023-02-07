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В Уильямсе назвали главное отличие в болидах прошлого и предстоящего сезонов
Машина внешне будет выглядеть как эволюция прошлогоднего
Фото: Williams Racing
Дэйв Робсон, главный гоночный инженер "Уильямса", высказался об основных отличиях новой модели FW45 от прошлогодней – FW44.
"Вся эта машина внешне будет выглядеть как эволюция прошлогоднего. Наиболее же заметное изменение, если говорить о минувшем годе, претерпела форма боковых понтонов, над которой мы частично начали работать в середине прошлого года. Мы не смогли внести все желаемые изменения и, в частности, изменить радиаторы. Сейчас же у нас появилась возможность несколько доработать всё это", – приводит слова Робсона издание The Race.
В сезоне-2023 пилотами "Уильямса" станут британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент
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