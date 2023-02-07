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В Альфа Ромео показали фото нового болида

Автоспорт
(1 голосов)

Он получил индекс С43

В Альфа Ромео показали фото нового болида

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Новина українською

Базирующаяся в Швейцарии команда "Альфа Ромео" показала свой новый болид на предстоящий сезон Формулы-1. Соответствующими фото поделилась пресс-служба гоночного коллектива. Автомобиль получил индекс С43.

Команда выбрала чёрно-красную ливрею. В прошлом сезоне использовались красно-белые цвета.

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В статье: Альфа Ромео
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