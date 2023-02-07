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В Альфа Ромео показали фото нового болида
Он получил индекс С43
Фото: Твіттер Альфа Ромео
Базирующаяся в Швейцарии команда "Альфа Ромео" показала свой новый болид на предстоящий сезон Формулы-1. Соответствующими фото поделилась пресс-служба гоночного коллектива. Автомобиль получил индекс С43.
Команда выбрала чёрно-красную ливрею. В прошлом сезоне использовались красно-белые цвета.
This is #F1 2023, @alfaromeof1 style. #GetCloser pic.twitter.com/N17W8UJfB0— Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) February 7, 2023
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