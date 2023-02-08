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Стало известно название нового болида Макларена
Оно будет связано с 60-летием выступлений команды в Формуле-1
Фото: Sky Sports
Пресс-служба "Макларена" сообщила о названии своего нового автомобиля. Новый болид будет называться MCL60 — в честь 60-летия выступлений команды в Формуле-1.
Напомним, британская команда проведёт презентацию новой машины 13 февраля 2023 года.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.
График презентаций сезона-2023:
"Альфа Таури" — 11 февраля;
"Макларен" — 13 февраля;
"Астон Мартин" — 13 февраля;
"Феррари" — 14 февраля;
"Мерседес" — 15 февраля;
"Альпин" — 16 февраля.
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