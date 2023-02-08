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Стало известно название нового болида Макларена

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Оно будет связано с 60-летием выступлений команды в Формуле-1

Стало известно название нового болида Макларена

Фото: Sky Sports

Новина українською

Пресс-служба "Макларена" сообщила о названии своего нового автомобиля. Новый болид будет называться MCL60 — в честь 60-летия выступлений команды в Формуле-1.

Напомним, британская команда проведёт презентацию новой машины 13 февраля 2023 года.

В предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

График презентаций сезона-2023:

"Альфа Таури" — 11 февраля;

"Макларен" — 13 февраля;

"Астон Мартин" — 13 февраля;

"Феррари" — 14 февраля;

"Мерседес" — 15 февраля;

"Альпин" — 16 февраля.

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В статье: Макларен
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