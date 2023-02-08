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Роман Грожан может вернуться в Формулу-1

Автоспорт
(1 голосов)

Сейчас он участвует в гонках IndyCar

Роман Грожан может вернуться в Формулу-1

Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан не исключил, что может вернуться в чемпионат в составе команды "Андретти".

"Одна вещь, которую я усвоил в прошлом году — никогда не говори никогда. Я сказал жене, что никогда не буду жить в США, никогда не буду участвовать в серии американских гонок и никогда не стану выступать в "500 милях Индианаполиса". Я сделал все три вещи. Так что никогда не знаешь, что принесёт будущее. Мне нравится участвовать в гонках IndyCar и я рад, что могу выступать на "Ламборджини" в ИМСА. Сейчас для меня это правильный баланс.

Конечно, Формула-1 остаётся вершиной автоспорта. Так что да, если бы речь шла о команде, с которой можно победить, то да. Конечно, "Андретти" предстоит много работы в случае попадания в Формулу-1. Сейчас я бы сказал, что хотел бы остаться в IndyCar, но никогда не знаешь наверняка. Когда вам дают конкретное предложение, мнение может измениться", — приводит слова Грожана Speedcafe.

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В статье: Ромен Грожан
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