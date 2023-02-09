Мик Шумахер может заменить Льюиса Хэмилтона в Мерседесе

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик Шумахер, может заменить Льюиса Хэмилтона в сезоне-2024.

"Тото Вольфф уже сказал, что Мик с его выдающимися способностями может оказаться на стартовой решётке. Я хочу сказать, что в 2024 году у него будут интересные возможности.

Предположим, что Джордж Расселл снова будет быстрее Льюиса Хэмилтона. Будет ли тогда Льюис вообще продолжать выступать? Будет интересно узнать", — приводит слова Ральфа GrandPX.news.

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за "Хаас", но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.