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Мик Шумахер может заменить Льюиса Хэмилтона в Мерседесе
Так считает его дядя
Фото: Planet F1
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик Шумахер, может заменить Льюиса Хэмилтона в сезоне-2024.
"Тото Вольфф уже сказал, что Мик с его выдающимися способностями может оказаться на стартовой решётке. Я хочу сказать, что в 2024 году у него будут интересные возможности.
Предположим, что Джордж Расселл снова будет быстрее Льюиса Хэмилтона. Будет ли тогда Льюис вообще продолжать выступать? Будет интересно узнать", — приводит слова Ральфа GrandPX.news.
Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за "Хаас", но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.
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