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Ред Булл лишится статуса моториста-новичка
По этому есть особое положение
Команде Формулы-1 "Ред Булл" в 2026 году может быть предоставлен статус "частично нового" моториста. Об этом информирует Motorsport Italia.
Ранее за лишение "Ред Булл" статуса моториста-новичка высказалась "Феррари", к которой присоединились "Мерседес", "Рено" ("Альпин") и "Ауди".
По информации источника, в регламенте чемпионата имеется особое положение, которое позволяет командам получить особый статус "частично нового производителя". Motorsport Italia подчёркивает, что команда, обладающая таким статусом, получит не все привилегии, которые предусмотрены для моториста-новичка, но ей будет гарантирована их определённая часть.
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