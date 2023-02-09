Ред Булл лишится статуса моториста-новичка

Команде Формулы-1 "Ред Булл" в 2026 году может быть предоставлен статус "частично нового" моториста. Об этом информирует Motorsport Italia.

Ранее за лишение "Ред Булл" статуса моториста-новичка высказалась "Феррари", к которой присоединились "Мерседес", "Рено" ("Альпин") и "Ауди".

По информации источника, в регламенте чемпионата имеется особое положение, которое позволяет командам получить особый статус "частично нового производителя". Motorsport Italia подчёркивает, что команда, обладающая таким статусом, получит не все привилегии, которые предусмотрены для моториста-новичка, но ей будет гарантирована их определённая часть.