ВИДЕО. Новый болид Альфа Ромео впервые выехал на трассу

Во вторник, 7 февраля, базирующаяся в Швейцарии команда "Альфа Ромео" показала свой новый болид на предстоящий сезон Формулы-1. 10 февраля, пресс-служба коллектива опубликовала видео с первым выездом болида на трассу "Каталунья", которая находится в Барселоне (Испания).

Новый болид "Альфа Ромео" впервые выехал на трассу

Отметим, швейцарская команда выбрала чёрно-красную ливрею. В прошлом сезоне использовались красно-белые цвета.

Your first look at #F1 2023 on track. ♥️ #GetCloser pic.twitter.com/P3oMh0xtqk