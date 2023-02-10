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ВИДЕО. Новый болид Альфа Ромео впервые выехал на трассу
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Фото: Твіттер Альфа Ромео
Во вторник, 7 февраля, базирующаяся в Швейцарии команда "Альфа Ромео" показала свой новый болид на предстоящий сезон Формулы-1. 10 февраля, пресс-служба коллектива опубликовала видео с первым выездом болида на трассу "Каталунья", которая находится в Барселоне (Испания).
Новый болид "Альфа Ромео" впервые выехал на трассу
Отметим, швейцарская команда выбрала чёрно-красную ливрею. В прошлом сезоне использовались красно-белые цвета.
Your first look at #F1 2023 on track. ♥️ #GetCloser pic.twitter.com/P3oMh0xtqk— Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) February 10, 2023
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