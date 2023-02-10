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Названа сумма взносов, которые получает Ф-1 от организаторов Гран-при

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Названа сумма взносов, которые получает Ф-1 от организаторов Гран-при

фото - F1

Новина українською

Голландская редакция издания RacingNews365 в результате консультаций с внутренними источниками, а также с командами "Королевских гонок" и организаторами Гран-при представила данные о взносах, которые Формула-1 получает за право проведения этапов.

В общей сложности чемпионат зарабатывает за счёт взносов $ 711 миллионов в год.

Больше всего в настоящий момент выплачивают организаторы Гран-при Азербайджана – $ 57 млн. Немного меньше платят организаторы Гран-при Саудовской Аравии и Катара – по $ 55 млн.

Взносы Формуле-1 от организаторов за проведение Гран-при:

Гран-при Бахрейна – $ 52 млн – контракт до 2036 года

Гран-при Саудовской Аравии – $ 55 млн – 2030 год

Гран-при Австралии – $ 37 млн – 2035 год

Гран-при Азербайджана – $ 57 млн – 2024 год

Гран-при Майами – совместное проведение – 2031 год

Гран-при Эмилии-Романьи – $ 21 млн – 2025 год

Гран-при Испании – $ 25 млн – 2026 год

Гран-при Монако – $ 20 млн (10+процент от доходов с туризма) – 2025 год

Гран-при Канады – $ 32 млн – 2029 год

Гран-при Австрии – $ 25 млн – 2023 (ожидается продление до 2026 года)

Гран-при Великобритании – $ 25 млн – 2024 год

Гран-при Бельгии – $ 22 млн – 2023 год

Гран-при Венгрии – $ 40 млн – 2027 год (самый высокий взнос в Европе)

Гран-при Нидерландов – $ 32 млн – 2025 год

Гран-при Италии – $ 25 млн – 2024 год

Гран-при Сингапура – $ 35 млн – 2028 год

Гран-при Японии – $ 25 млн – 2024 год

Гран-при Катара – $ 55 млн – 2032 год

Гран-при США – $ 30 млн – 2026 год

Гран-при Мексики – $ 30 млн – 2025 год

Гран-при Бразилии – $ 25 млн – 2025 год

Гран-при Лас-Вегаса – совместное проведение до 2025 года (ожидается продление до 2032-го)

Гран-при Абу-Даби – $ 42 млн – 2030 год.

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