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Названа сумма взносов, которые получает Ф-1 от организаторов Гран-при
Неплохие суммы
фото - F1
Голландская редакция издания RacingNews365 в результате консультаций с внутренними источниками, а также с командами "Королевских гонок" и организаторами Гран-при представила данные о взносах, которые Формула-1 получает за право проведения этапов.
В общей сложности чемпионат зарабатывает за счёт взносов $ 711 миллионов в год.
Больше всего в настоящий момент выплачивают организаторы Гран-при Азербайджана – $ 57 млн. Немного меньше платят организаторы Гран-при Саудовской Аравии и Катара – по $ 55 млн.
Взносы Формуле-1 от организаторов за проведение Гран-при:
Гран-при Бахрейна – $ 52 млн – контракт до 2036 года
Гран-при Саудовской Аравии – $ 55 млн – 2030 год
Гран-при Австралии – $ 37 млн – 2035 год
Гран-при Азербайджана – $ 57 млн – 2024 год
Гран-при Майами – совместное проведение – 2031 год
Гран-при Эмилии-Романьи – $ 21 млн – 2025 год
Гран-при Испании – $ 25 млн – 2026 год
Гран-при Монако – $ 20 млн (10+процент от доходов с туризма) – 2025 год
Гран-при Канады – $ 32 млн – 2029 год
Гран-при Австрии – $ 25 млн – 2023 (ожидается продление до 2026 года)
Гран-при Великобритании – $ 25 млн – 2024 год
Гран-при Бельгии – $ 22 млн – 2023 год
Гран-при Венгрии – $ 40 млн – 2027 год (самый высокий взнос в Европе)
Гран-при Нидерландов – $ 32 млн – 2025 год
Гран-при Италии – $ 25 млн – 2024 год
Гран-при Сингапура – $ 35 млн – 2028 год
Гран-при Японии – $ 25 млн – 2024 год
Гран-при Катара – $ 55 млн – 2032 год
Гран-при США – $ 30 млн – 2026 год
Гран-при Мексики – $ 30 млн – 2025 год
Гран-при Бразилии – $ 25 млн – 2025 год
Гран-при Лас-Вегаса – совместное проведение до 2025 года (ожидается продление до 2032-го)
Гран-при Абу-Даби – $ 42 млн – 2030 год.
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