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Формула-1 подписала контракт с UNICEF

Автоспорт
(1 голосов)

Это позволит компании расширить свою благотворительную деятельность

Формула-1 подписала контракт с UNICEF

фото - F1

Новина українською

Формула-1 заключила партнёрского соглашения с UNICEF, пишет RaceFans.

В рамках этого соглашения Формула-1 будет поддерживать образовательную программу и программу гуманитарной помощи организации.

Поддержка Формулы-1 позволит благотворительной организации расширить свою образовательную программу Digital Learning Passport. Соглашение Формулы-1 с UNICEF рассчитано на три ближайших сезона.

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В статье: формула-1
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