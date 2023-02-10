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Формула-1 подписала контракт с UNICEF
Это позволит компании расширить свою благотворительную деятельность
фото - F1
Формула-1 заключила партнёрского соглашения с UNICEF, пишет RaceFans.
В рамках этого соглашения Формула-1 будет поддерживать образовательную программу и программу гуманитарной помощи организации.
Поддержка Формулы-1 позволит благотворительной организации расширить свою образовательную программу Digital Learning Passport. Соглашение Формулы-1 с UNICEF рассчитано на три ближайших сезона.
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