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ВИДЕО. Лидер общего зачета Формулы-Е попал в аварию на тренировке
Он был доставлен больницу
Фото: Formula E Indonesia - Cek pinned!
Лидер чемпионата Формулы-Е, пилот "Порше" Паскаль Верляйн попал в больницу после аварии на первой тренировке Е-При Хайдарабада в Индии.
"С Паскалем всё в порядке, но он был отправлен в больницу для профилактического осмотра. Его машина снова в боксах, и мы изучаем данные, чтобы выяснить, что произошло, и починить болид", — гласит заявление пресс-службы "Порше".
Напомним, Паскаль Верляйн лидирует в чемпионате мира после первых трёх гонок сезона, в его активе 68 очков.
#FormulaE Durante el primer entrenamiento, Pascal Wehrlein protagonizó un duro accidente tras perder el control del #Porsche y golpeó contra las contenciones. El alemán no sufrió lesiones de consideración y están reparando el monoplaza para lo que resta por disputar en #India pic.twitter.com/9nAqeIdZxA— Diego Zárate (@diegozarateof) February 10, 2023
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