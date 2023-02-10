ВИДЕО. Лидер общего зачета Формулы-Е попал в аварию на тренировке

Лидер чемпионата Формулы-Е, пилот "Порше" Паскаль Верляйн попал в больницу после аварии на первой тренировке Е-При Хайдарабада в Индии.

"С Паскалем всё в порядке, но он был отправлен в больницу для профилактического осмотра. Его машина снова в боксах, и мы изучаем данные, чтобы выяснить, что произошло, и починить болид", — гласит заявление пресс-службы "Порше".

Напомним, Паскаль Верляйн лидирует в чемпионате мира после первых трёх гонок сезона, в его активе 68 очков.