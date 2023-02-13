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Уильямс показал новый болид

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Команда обкатывает болид

Уильямс показал новый болид

Фото: TopGear

Команда Формулы-1 "Уильямс" на своём сайте опубликовала фотографии нового болида FW45 на сезон-2023.

Сообщается, что уже 13 февраля запланирована обкатка нового болида в Сильверстоуне, к чему команда и приурочила публикацию снимков.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Уильямс" занял десятое место в Кубке конструкторов.

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В статье: формула-1
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