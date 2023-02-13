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Уильямс показал новый болид
Команда обкатывает болид
Фото: TopGear
Команда Формулы-1 "Уильямс" на своём сайте опубликовала фотографии нового болида FW45 на сезон-2023.
Сообщается, что уже 13 февраля запланирована обкатка нового болида в Сильверстоуне, к чему команда и приурочила публикацию снимков.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Уильямс" занял десятое место в Кубке конструкторов.
Your first look at our FW45...????#WeAreWilliams— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 13, 2023
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