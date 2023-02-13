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Мерседес подписал контракт с новым спонсором
Контракт рассчитан на длительный срок
Фото: Motorsport.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" заключила многолетнее спонсорское соглашение с канадской финтех-компанией Nuvei. Контракт будет действовать с нынешнего года. Логотип Nuvei будет представлен на шлемах и комбинезонах пилотов "Мерседеса", а также на комбинезонах механиков гоночного коллектива.
"Мы очень рады приветствовать Nuvei в качестве долгосрочного партнёра. Наше сотрудничество начнётся как раз в преддверии старта сезона-2023. Nuvei имеет репутацию лидера в своей области и широко представлен на мировом рынке. Стремление к совершенству за счёт инноваций соответствует и нашим ценностям, поэтому мы с нетерпением ждём периода нашего тесного сотрудничества", — приводит слова руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа пресс-служба немецкой команды.
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