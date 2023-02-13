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ФОТО. Макларен показал свой новый болид

Автоспорт
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Новый болид называется MCL60

ФОТО. Макларен показал свой новый болид

Фото: Sky Sports

Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" показала в социальных сетях фото своего нового болида 2023 года – MCL60.

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Напомним, что по итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав в Кубке конструкторов 159 очков.

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В статье: Макларен
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