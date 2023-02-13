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ФОТО. Макларен показал свой новый болид
Новый болид называется MCL60
Фото: Sky Sports
Команда Формулы-1 "Макларен" показала в социальных сетях фото своего нового болида 2023 года – MCL60.
Напомним, что по итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав в Кубке конструкторов 159 очков.
McLaren fans, your #MCL60. ???? pic.twitter.com/F6YxuSSUUL— McLaren (@McLarenF1) February 13, 2023
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