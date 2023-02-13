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ВИДЕО. Астон Мартин показал новый болид на сезон-2023
Посмотрим, чего сможет добиться команда
Фото: Aston Martin
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" опубликовала в социальных сетях первые фото своего нового болида 2023 года – AMR23.
Напомним, по итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял седьмое место, набрав 55 очков в Кубке конструкторов.
The grand reveal.— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 13, 2023
Welcome to the world, #AMR23. ????#NewEnergy pic.twitter.com/ov9tWW7dZP
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