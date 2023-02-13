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ВИДЕО. Астон Мартин показал новый болид на сезон-2023

Автоспорт
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Посмотрим, чего сможет добиться команда

ВИДЕО. Астон Мартин показал новый болид на сезон-2023

Фото: Aston Martin

Новина українською

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" опубликовала в социальных сетях первые фото своего нового болида 2023 года – AMR23.

Напомним, по итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял седьмое место, набрав 55 очков в Кубке конструкторов.

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В статье: Астон Мартин
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