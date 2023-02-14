В Макларене недовольны новым болидом

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла высказался о новом автомобиле команды. Его она представила вчера, 13 февраля.

"Оценивая наши результаты по прошлому году, мы присматривались к конкурентам и выявили множество областей для прогресса. Хорошая новость заключается в том, что практически все они были решены. Я бы не хотел быть слишком конкретным, но, безусловно, они связаны преимущественно с аэродинамикой. Также мы поработали с шинами. Но не только. Были и другие моменты. Мы счастливы, хотя и не совсем довольны тем, что представляет собой машина. При этом с оптимизмом ожидаем, что вскоре сделаем хороший шаг вперёд.

В общем, хотя мы и довольны автомобилем в большинстве моментов, есть некоторые области, в которых мы немного запоздали в разработке. Так что в краткосрочной перспективе, может, выгоду у нас извлекать не получится, и я призываю оставаться реалистами. Но в нашем спорте такая большая конкуренция, что я был бы удивлён, если б у нас получилось всё сразу", — приводит слова Стеллы Motorsport Week.