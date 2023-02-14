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ФОТО. Феррари представила болид сезона-2023
Болид получился броским
Фото: Твіттер Феррарі
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" показала авто нынешнего года. Соответствующие фотографии появились в соцсетях гоночного коллектива.
В Кубке конструкторов сезона-2022 "Феррари" заняла второе место. Трофей выиграла команда "Ред Булл". Напомним, в 2022-м пост руководителя "Феррари" покинул Маттиа Бинотто. Пилотами "Скудерии" остаются Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.
Passion driven in 2023 ❤️#SF23 pic.twitter.com/f46iwyzp3j— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 14, 2023
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