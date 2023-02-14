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В Альпин показали первые фото нового болида

Автоспорт
(1 голосов)

Он получил индекс А523

В Альпин показали первые фото нового болида

Фото: Твиттер Альпин

Новина українською

Пресс-служба французской команды Формулы-1 "Альпин" после успешной обкатки нового болида в социальных сетях показала тизер машины. Французский коллектив проведёт презентацию нового болида в четверг, 16 февраля.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 "Альпин" заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка.

Новый автомобиль французской команды получил индекс A 523.

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В статье: Альпин
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