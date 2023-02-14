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В Альпин показали первые фото нового болида
Он получил индекс А523
Фото: Твиттер Альпин
Пресс-служба французской команды Формулы-1 "Альпин" после успешной обкатки нового болида в социальных сетях показала тизер машины. Французский коллектив проведёт презентацию нового болида в четверг, 16 февраля.
По итогам прошлого сезона Формулы-1 "Альпин" заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка.
Новый автомобиль французской команды получил индекс A 523.
A523 livery clue ???? #Alpine #F1 pic.twitter.com/HPtQa6yH0W— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 14, 2023
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