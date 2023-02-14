Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF в Германии.

На старте соревнований украинская теннисистка обыграла Барбору Палицову из Чехии.

Дарья Снигур - Барбору Палицова 6:3, 6:1

Матч продлился чуть меньше часа. За это время Снигур сделала шесть брейков и проиграла два гейма на своей подаче.

Ранее Дарья уступила чешке на турнире ITF W60 в Братиславе в четвертьфинале соревнований.

Следующей соперницей украинки в Альтенкирхене станет местная обладательница wild card Элла Зайдель.