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Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF в Германии

Автоспорт
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Уверенная победа украинки

Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF в Германии

Фото: UK Sports News

Новина українською

Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF в Германии.

На старте соревнований украинская теннисистка обыграла Барбору Палицову из Чехии.

Дарья Снигур - Барбору Палицова 6:3, 6:1

Матч продлился чуть меньше часа. За это время Снигур сделала шесть брейков и проиграла два гейма на своей подаче.

Ранее Дарья уступила чешке на турнире ITF W60 в Братиславе в четвертьфинале соревнований.

Следующей соперницей украинки в Альтенкирхене станет местная обладательница wild card Элла Зайдель.

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В статье: Дарья Снигур
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