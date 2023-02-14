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Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF в Германии
Уверенная победа украинки
Фото: UK Sports News
Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF в Германии.
На старте соревнований украинская теннисистка обыграла Барбору Палицову из Чехии.
Дарья Снигур - Барбору Палицова 6:3, 6:1
Матч продлился чуть меньше часа. За это время Снигур сделала шесть брейков и проиграла два гейма на своей подаче.
Ранее Дарья уступила чешке на турнире ITF W60 в Братиславе в четвертьфинале соревнований.
Следующей соперницей украинки в Альтенкирхене станет местная обладательница wild card Элла Зайдель.
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