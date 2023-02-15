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Мерседес подписал контракт с бывшим спонсором Феррари
Компания известна своими разработками и исследованиями беспроводных средств связи
Фото: Motorsport.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" подписала многолетнее соглашение с американской транснациональной компанией по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm Technologies. Об этом информирует пресс-служба немецкого гоночного коллектива.
Отмечается, что стратегическое сотрудничество позволит использовать возможности платформы Snapdragon на благо "Мерседеса" и его глобальной базы поклонников.
Напомним, ранее компания Qualcomm сотрудничала с "Феррари".
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