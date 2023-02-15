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Вольфф: Мерседес планирует изменить концепцию боковых понтонов
В болиде будут изменения
Фото: The Checkered Flag
Команда Формулы-1 "Мерседес" планирует изменить концепцию боковых понтонов в начале нового сезоне. Об этом рассказал руководитель команды Тото Вольф.
"На протяжении всего прошлого сезона мы анализировали, было ли это (Концепция "Мерседеса" с "нулевыми" боковыми понтонами) правильно или нет. Очевидно, такая концепция отличается от всех остальных. Но мы всё же считаем, что отношения к производительности это не имеет. Что касается боковых понтонов, то это первая итерация, и когда мы пройдём первые несколько гонок, всё немного изменится.
Думаю, в нашем спорте важно быть смелым, и я на самом деле горжусь решениями, которые были применены к автомобилю в прошлом году. Наш дизайн с понтонами – это не то, что, по нашему мнению, было основной причиной отсутствия результатов", —приводит слова Вольфа Motorsport.
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