Вольфф: Мерседес планирует изменить концепцию боковых понтонов

Команда Формулы-1 "Мерседес" планирует изменить концепцию боковых понтонов в начале нового сезоне. Об этом рассказал руководитель команды Тото Вольф.

"На протяжении всего прошлого сезона мы анализировали, было ли это (Концепция "Мерседеса" с "нулевыми" боковыми понтонами) правильно или нет. Очевидно, такая концепция отличается от всех остальных. Но мы всё же считаем, что отношения к производительности это не имеет. Что касается боковых понтонов, то это первая итерация, и когда мы пройдём первые несколько гонок, всё немного изменится.

Думаю, в нашем спорте важно быть смелым, и я на самом деле горжусь решениями, которые были применены к автомобилю в прошлом году. Наш дизайн с понтонами – это не то, что, по нашему мнению, было основной причиной отсутствия результатов", —приводит слова Вольфа Motorsport.