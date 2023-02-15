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Пилоты Мерседеса оценили новые болиды

Автоспорт
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Пилоты Мерседеса оценили новые болиды

Фото: F1

Новина українською

Пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл высказались по поводу нового болида команды.

Команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом "Мерседес" сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов.

Расселл: "С эстетической точки зрения машина выглядит здорово! Она мощная, агрессивная, выделяется".

Хэмилтон: "Захватывающе видеть эволюцию нашей машины, то, как она изменилась. Мы перепроектировали, оптимизировали и добавили инновации во множество узлов машины — это впечатляет! И я люблю новую ливрею! Её посыл — мы настроены серьёзно".

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В статье: Мерседес
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