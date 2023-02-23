В Мерседесе решили проблему с дельфинированием

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что немецкой команде удалось решить пробелмы с дельфинированием, преследовавшие их в прошлом сезоне.

"Джордж в целом доволен машиной. Кажется, мы смогли найти правильный баланс. Нет никакого дельфинирования, и это хорошая новость, за исключением большой кочки в конце прямой. Мы находимся в хорошей отправной точке, мы собираем много данных, потому что важно сравннивать их с прошлым сезоном, и, очевидно, пробовать разные варианты. В целом утро можно назвать продуктивным", — сказал Тото Вольф на пресс-конференции после утренней сессии первого дня тестов.

По итогам утренней сессии Джордж Расселл проехал 69 кругов и показал пятый результат, уступив 1,215 секунды пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену.