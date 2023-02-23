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В Макларене столкнулись с техническими проблемами на тестах Формулы-1

Автоспорт
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На машине появились трещины

В Макларене столкнулись с техническими проблемами на тестах Формулы-1

Фото: Sky Sports

Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" столкнулась с проблемами в вечерней сессии тестов. На машине коллектива проявились трещины в дефлекторах передних колёс, из-за чего команде пришлось даже применять клейкую ленту для починки.

Из-за этого в вечерней сессии Ландо Норрис проехал ещё не все круги.

В утренне сессии предсезонных тестов в Бахрейне за рулём "Макларена" работал Оскар Пиастри.

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В статье: Макларен
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