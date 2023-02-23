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Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Алонсо - второй
Команды Формулы-1 готовятся к новому сезону
Пилот "Ред Булл"» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Второй результат показал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, третьим стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, показавший свой результат ещё в утренней сессии.
В отличие от утренней сессии, вечерняя прошла без особых инцидентов.
Всего в первый день тестов принимало участие 19 гонщиков - все, кроме гонщика "Ред Булл" Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля.
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