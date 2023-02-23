Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Алонсо - второй

Пилот "Ред Булл"» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Второй результат показал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, третьим стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, показавший свой результат ещё в утренней сессии.

В отличие от утренней сессии, вечерняя прошла без особых инцидентов.

Всего в первый день тестов принимало участие 19 гонщиков - все, кроме гонщика "Ред Булл" Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля.