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Главный стратег Феррари покинул команду
Руда пойдет на командную базу в Маранелло
Фото: Autosport
Главный стратег итальянской команды Формулы-1 "Феррари" Иньяки Руэда покинул свой пост. Об этом информирует Corriere della Sera.
Сообщается, что заменить его должен 28-летний англичанин индийского происхождения Равин Джейн. Сам Руэда отправится на базу команды в Маранелло.
Напомним, в прошлом году пост руководителя "Феррари" покинул Маттиа Бинотто. К такому шагу его побудило недоверие со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр. В Кубке конструкторов сезона-2022 "Феррари" заняла второе место, набрав 554 очка. Трофей выиграла команда "Ред Булл" (759 баллов).
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