Льюис Хэмилтон: Здорово вернуться за руль и снова оказаться в Бахрейне

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на предсезонных тестах в Бахрейне.

"Здорово вернуться за руль и снова оказаться в Бахрейне. Это был приятный, прохладный день, хотя и ветреный. Мы завершили нашу программу и собрали много данных. С надёжностью было тоже всё хорошо, что способствовало нашему большому общему пробегу. И всё это благодаря потрясающей работе, проделанной в Брэкли и Бриксуорте.

Мы должны продолжать в том же духе, сосредоточиться на себе и не терять концентрации. Трудно сказать, каково положение дел сейчас, но в ближайшие дни мы будем ещё лучше", — приводит слова Хэмилтона GPFans.