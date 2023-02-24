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Льюис Хэмилтон: Здорово вернуться за руль и снова оказаться в Бахрейне
Пилот высказался о результате предсезонных тестов
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на предсезонных тестах в Бахрейне.
"Здорово вернуться за руль и снова оказаться в Бахрейне. Это был приятный, прохладный день, хотя и ветреный. Мы завершили нашу программу и собрали много данных. С надёжностью было тоже всё хорошо, что способствовало нашему большому общему пробегу. И всё это благодаря потрясающей работе, проделанной в Брэкли и Бриксуорте.
Мы должны продолжать в том же духе, сосредоточиться на себе и не терять концентрации. Трудно сказать, каково положение дел сейчас, но в ближайшие дни мы будем ещё лучше", — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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