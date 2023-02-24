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Карлос Сайнс показал лучший результат утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне
На втором тесте расположился пилот Уильямса
Испанский пилот "Феррари " Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам утренней части второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Логан Сарджент, представляющий британскую команду "Уильямс ". Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин ".
Отметим, что Сарджент, в отличие от остальных пилотов, был на шинах "софт ".
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия, второй день
1.Карлос Сайнс "Феррари " 1.32,46870
2.Логан Сарджент "Уильямс " +0,06374
3.Фернандо Алонсо "Астон Мартин " +0,48364
4.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео " +0,68443
5.Кевин Магнуссен "Хаас " +0,95667
6.Эстебан Окон "Альпин " +1,00449
7.Серхио Перес "Ред Булл " +1,26576
8.Льюис Хэмилтон "Мерседес " +1,46872
9.Ландо Норрис "Макларен " +3,03665
10.Юки Цунода "Альфа Таури " +3,22285
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