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Карлос Сайнс показал лучший результат утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне

Автоспорт
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На втором тесте расположился пилот Уильямса

Карлос Сайнс показал лучший результат утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне

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Испанский пилот "Феррари " Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам утренней части второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Логан Сарджент, представляющий британскую команду "Уильямс ". Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин ".

Отметим, что Сарджент, в отличие от остальных пилотов, был на шинах "софт ".

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия, второй день

1.Карлос Сайнс "Феррари " 1.32,46870

2.Логан Сарджент "Уильямс " +0,06374

3.Фернандо Алонсо "Астон Мартин " +0,48364

4.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео " +0,68443

5.Кевин Магнуссен "Хаас " +0,95667

6.Эстебан Окон "Альпин " +1,00449

7.Серхио Перес "Ред Булл " +1,26576

8.Льюис Хэмилтон "Мерседес " +1,46872

9.Ландо Норрис "Макларен " +3,03665

10.Юки Цунода "Альфа Таури " +3,22285

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В статье: Карлос Сайнс
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