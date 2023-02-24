В Макларене заявили, что не смогли добиться прогресса

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун признался, что новая машина коллектива не в полной мере готова к старту сезона-2023 и оказалась далеко от поставленных перед сезоном целей.

"Сейчас сложно сказать наверняка, пока не начнётся сезон. Мы знаем, что ставили перед собой несколько целей по развитию машины, которых в итоге не смогли достичь. И мы посчитали, что лучше сразу сказать об этом откровенно. Как и у всех остальных коллективов, у нас будет целый ряд обновления машины. Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом.

Думаю, мы подойдём к первому Гран-при сезона, будучи далеко от изначальных проектных целей. Но сейчас сложно сказать, что именно это будет значить для нас в вопросе расстановки сил", — приводит слова Зака Брауна The Race.