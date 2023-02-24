Карлос Сайнс не смог удержать лидерство по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне

Китайский пилот "Альфа Ромео" Гуаньюй Чжоу показал лучший результат по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Чжоу проехал свой круг на самом мягком комплекте шин — С5. Второй результат в активе пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена (С3), а третьим стал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Вечерняя сессия не обошлась без проблем — заезд был прерван красными флагами из-за технических проблем у Джорджа Расселла на "Мерседесе" .

Результаты второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне

1.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" 1.31,610133

2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,04047

3.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,595130

4.Ник де Врис "Альфа Таури" +0,61274

5.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,85668

6.Карлос Сайнс "Феррари" +0,87670

7.Логан Сарджент "Уильямс" +0,939154

8.Шарль Леклер "Феррари" +1,11568

9.Оскар Пиастри "Макларен" +1,56574

10.Пьер Гасли "Альпин" +1,57659

11.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,83267

12.Эстебан Окон "Альпин" +1,88049

13.Джордж Расселл "Мерседес" +2,04426

14.Серхио Перес "Ред Булл" +2,14176

15.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +2,34472

16.Ландо Норрис "Макларен" +3,91265

17.Юки Цунода "Альфа Таури" +4,09885