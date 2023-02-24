  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс не смог удержать лидерство по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс не смог удержать лидерство по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне

Автоспорт
(1 голосов)

Лучшим стал Гуаньюй Чжоу

Карлос Сайнс не смог удержать лидерство по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Китайский пилот "Альфа Ромео" Гуаньюй Чжоу показал лучший результат по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Чжоу проехал свой круг на самом мягком комплекте шин — С5. Второй результат в активе пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена (С3), а третьим стал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Вечерняя сессия не обошлась без проблем — заезд был прерван красными флагами из-за технических проблем у Джорджа Расселла на "Мерседесе" .

Результаты второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне

1.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" 1.31,610133

2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,04047

3.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,595130

4.Ник де Врис "Альфа Таури" +0,61274

5.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,85668

6.Карлос Сайнс "Феррари" +0,87670

7.Логан Сарджент "Уильямс" +0,939154

8.Шарль Леклер "Феррари" +1,11568

9.Оскар Пиастри "Макларен" +1,56574

10.Пьер Гасли "Альпин" +1,57659

11.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,83267

12.Эстебан Окон "Альпин" +1,88049

13.Джордж Расселл "Мерседес" +2,04426

14.Серхио Перес "Ред Булл" +2,14176

15.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +2,34472

16.Ландо Норрис "Макларен" +3,91265

17.Юки Цунода "Альфа Таури" +4,09885

По теме
yellow-arrow
В Макларене заявили, что не смогли добиться прогресса
yellow-arrow
Карлос Сайнс показал лучший результат утра во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Здорово вернуться за руль и снова оказаться в Бахрейне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде