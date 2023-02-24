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Карлос Сайнс не смог удержать лидерство по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне
Лучшим стал Гуаньюй Чжоу
Фото: twitter.com/F1
Китайский пилот "Альфа Ромео" Гуаньюй Чжоу показал лучший результат по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Чжоу проехал свой круг на самом мягком комплекте шин — С5. Второй результат в активе пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена (С3), а третьим стал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
Вечерняя сессия не обошлась без проблем — заезд был прерван красными флагами из-за технических проблем у Джорджа Расселла на "Мерседесе" .
Результаты второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне
1.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" 1.31,610133
2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,04047
3.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,595130
4.Ник де Врис "Альфа Таури" +0,61274
5.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,85668
6.Карлос Сайнс "Феррари" +0,87670
7.Логан Сарджент "Уильямс" +0,939154
8.Шарль Леклер "Феррари" +1,11568
9.Оскар Пиастри "Макларен" +1,56574
10.Пьер Гасли "Альпин" +1,57659
11.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,83267
12.Эстебан Окон "Альпин" +1,88049
13.Джордж Расселл "Мерседес" +2,04426
14.Серхио Перес "Ред Булл" +2,14176
15.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +2,34472
16.Ландо Норрис "Макларен" +3,91265
17.Юки Цунода "Альфа Таури" +4,09885
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