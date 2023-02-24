У Мерседеса возникли технические проблемы во второй день предсезонных тестов Формулы-1

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. Сессия была остановлена красными флагами.

Джорджу удалось проехать всего 26 кругов.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходят на трассе в Бахрейне с 23 по 25 февраля.

Первый этап сезона, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 3 по 5 марта на той же трассе, где проходят предсезонные тесты.