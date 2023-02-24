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У Мерседеса возникли технические проблемы во второй день предсезонных тестов Формулы-1
Пока неизвестны причины отказа узла
Фото: Motorsport.com
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. Сессия была остановлена красными флагами.
Джорджу удалось проехать всего 26 кругов.
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходят на трассе в Бахрейне с 23 по 25 февраля.
Первый этап сезона, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 3 по 5 марта на той же трассе, где проходят предсезонные тесты.
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