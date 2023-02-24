Руководитель Мерседеса: Мы чувствуем себя немного потерянными

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф остался недоволен вторым тестовым днём Формулы-1 в Бахрейне.

"Мы чувствуем себя немного потерянными, потому что не знаем, где находимся", — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, британский пилот команды Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. В итоге Джордж так и не вернулся на трассу.