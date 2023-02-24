  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Руководитель Мерседеса: Мы чувствуем себя немного потерянными
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководитель Мерседеса: Мы чувствуем себя немного потерянными

Автоспорт
(1 голосов)

Команда в неведении

Руководитель Мерседеса: Мы чувствуем себя немного потерянными

Фото: Autoblog

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф остался недоволен вторым тестовым днём Формулы-1 в Бахрейне.

"Мы чувствуем себя немного потерянными, потому что не знаем, где находимся", — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, британский пилот команды Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. В итоге Джордж так и не вернулся на трассу.

По теме
yellow-arrow
У Мерседеса возникли технические проблемы во второй день предсезонных тестов Формулы-1
yellow-arrow
Карлос Сайнс не смог удержать лидерство по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне
yellow-arrow
В Макларене заявили, что не смогли добиться прогресса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде