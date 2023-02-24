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Руководитель Мерседеса: Мы чувствуем себя немного потерянными
Команда в неведении
Фото: Autoblog
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф остался недоволен вторым тестовым днём Формулы-1 в Бахрейне.
"Мы чувствуем себя немного потерянными, потому что не знаем, где находимся", — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.
Напомним, британский пилот команды Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. В итоге Джордж так и не вернулся на трассу.
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