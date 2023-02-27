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Джордж Расселл получил нового гоночного инженера в Мерседесе

Автоспорт
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Он руководил Расселлом на Гран-при Бразилии

Джордж Расселл получил нового гоночного инженера в Мерседесе

Фото: The SportsRush

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Британский пилот Джордж Расселл сменил гоночного инженера в преддверии своего второго сезона в "Мерседесе".

Риккардо Мускони, который был инженером Расселла в прошлом году, ушёл из гоночной команды. Он руководил Расселлом на Гран-при Бразилии, в котором тот одержал победу.

Маркус Дадли будет работать гоночным инженером Расселла в течение 2023 года. Ранее он был инженером команды по техническим характеристикам и в случае необходимости выступал в качестве запасного гоночного инженера.

В прошлом году Дадли подменял гоночного инженера Льюиса Хэмилтона Питера Боннингтона на Гран-при Австрии.

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В статье: Джордж Расселл
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