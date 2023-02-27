В Феррари связывают высокий износ шин с топливом

Высокий износ шин команды "Феррари", отмеченный общественностью на предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, был связан с высокой топливной нагрузкой, пишет издание Gazzetta dello Sport.

По информации ресурса, все серии выездов итальянской команды проводились с дозаправкой от 35 до 40 кг. Минимальное же количество топлива в баках не опускалось ниже 20 кг.

Согласно анализу обозревателя Марка Хьюза, на данный момент "Феррари" делит с "Астон Мартин" второе место по среднему времени прохождения круга среди команд Формулы-1:

1. "Ред Булл";

2. "Феррари"/"Астон Мартин" +0,2 сек;

4. "Мерседес"/"Альпин" +0,6;