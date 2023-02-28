Команды Формулы-1 хотят увеличить вступительный взнос для новичков

Все 10 команд Формулы-1 намерены добиться повышения вступительного взноса для новых участников. Об этом информирует Autosport, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что речь идёт о повышении до $ 600 миллионов с нынешних $ 200 млн, причём это минимальное увеличение взноса, которое обсуждают команды "Королевских гонок" – сумма может быть ещё выше, о чём Autosport рассказал неназванный руководитель одной из команд.

Примечательно, что новость о потенциальном повышении вступительного взноса появилась вскоре после того, как появилась информация о возможной продаже "Альфа Таури". И на фоне слухов об увеличении взноса вариант с покупкой действующей команды Формулы-1 может быть для семьи Андретти более выгодным.