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Команды Формулы-1 хотят увеличить вступительный взнос для новичков

Автоспорт
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Сумма повысится втрое

Команды Формулы-1 хотят увеличить вступительный взнос для новичков

фото - F1

Новина українською

Все 10 команд Формулы-1 намерены добиться повышения вступительного взноса для новых участников. Об этом информирует Autosport, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что речь идёт о повышении до $ 600 миллионов с нынешних $ 200 млн, причём это минимальное увеличение взноса, которое обсуждают команды "Королевских гонок" – сумма может быть ещё выше, о чём Autosport рассказал неназванный руководитель одной из команд.

Примечательно, что новость о потенциальном повышении вступительного взноса появилась вскоре после того, как появилась информация о возможной продаже "Альфа Таури". И на фоне слухов об увеличении взноса вариант с покупкой действующей команды Формулы-1 может быть для семьи Андретти более выгодным.

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