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В Формуле-1 опубликовали рейтинг команд по итогам предсезонных тестов

Автоспорт
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Лидером стал Ред Булл

В Формуле-1 опубликовали рейтинг команд по итогам предсезонных тестов

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг команд чемпиона по итогам предсезонных тестов, которые прошли на прошлой неделе.

С 23 по 25 февраля на автодроме в Бахрейне прошли предсезонные тесты. Там же в ближайший уикенд с 3 по 5 марта состоится первая гонка в новом сезоне Формуле-1.

Первые два места занимают "Ред Булл" и "Феррари". Стоит отметить, что тройку лучших замкнул "Мерседес".

В статье на официальном сайте отмечается, что, по данным источника, у "Мерседеса" сохранится преимущество над командами средней группы.

1. "Ред Булл".

2. "Феррари".

3. "Мерседес".

4. "Астон Мартин".

5. "Альпин".

6. "Альфа Ромео".

7. "Макларен".

8. "Альфа Таури".

9. "Хаас".

10. "Уильямс".

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