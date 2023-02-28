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В Формуле-1 опубликовали рейтинг команд по итогам предсезонных тестов
Лидером стал Ред Булл
Фото: Motorsport.com
Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг команд чемпиона по итогам предсезонных тестов, которые прошли на прошлой неделе.
С 23 по 25 февраля на автодроме в Бахрейне прошли предсезонные тесты. Там же в ближайший уикенд с 3 по 5 марта состоится первая гонка в новом сезоне Формуле-1.
Первые два места занимают "Ред Булл" и "Феррари". Стоит отметить, что тройку лучших замкнул "Мерседес".
В статье на официальном сайте отмечается, что, по данным источника, у "Мерседеса" сохранится преимущество над командами средней группы.
1. "Ред Булл".
2. "Феррари".
3. "Мерседес".
4. "Астон Мартин".
5. "Альпин".
6. "Альфа Ромео".
7. "Макларен".
8. "Альфа Таури".
9. "Хаас".
10. "Уильямс".
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