Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на первом этапе Формулы-1 этого сезона, Гран-при Бахрейна. Он состоится с 3 по 5 марта.

"Я остался в Бахрейне после предсезонных тестов, так что получил возможность провести хорошую подготовку к гоночному уикенду. Если отталкиваться от тестов, можно сказать, что мы приближаемся к первому этапу, находясь на хорошей позиции. Пилотирование авто на каждой трассе сильно отличается, поэтому мы сосредоточимся на дальнейшем прогрессе и всегда будем стараться всё делать ещё лучше. Именно так мы и должны маслить в течение всего года. Мы здорово провели три дня во время тестов, но теперь главное — это гонка", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".