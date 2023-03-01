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Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна
Посмотрим на результаты
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на первом этапе Формулы-1 этого сезона, Гран-при Бахрейна. Он состоится с 3 по 5 марта.
"Я остался в Бахрейне после предсезонных тестов, так что получил возможность провести хорошую подготовку к гоночному уикенду. Если отталкиваться от тестов, можно сказать, что мы приближаемся к первому этапу, находясь на хорошей позиции. Пилотирование авто на каждой трассе сильно отличается, поэтому мы сосредоточимся на дальнейшем прогрессе и всегда будем стараться всё делать ещё лучше. Именно так мы и должны маслить в течение всего года. Мы здорово провели три дня во время тестов, но теперь главное — это гонка", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".
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