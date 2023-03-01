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В Бахрейне сокращена зона DRS из-за большого количества обгонов
Опережения двались пилотам очень легко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) изменит зоны DRS на трассе Гран-при Бахрейна, где состояится первый этап чемпионата мира сезона-2023.
Основным изменением будет сокращение третьей зоны DRS, которые расположены на главной прямой трассе в Сахире — она была сокращена на 80 метров. Если в прошлом году точка активации заднего крыла находилась в 170 метрах от 15-го поворота, то теперь она расположена в 250 метрах.
Примечательно, что на Гран-при Бахрейна в 2022 году обгоны давались пилотам слишком легко — за этап было совершено 76 успешных маневров по смене позиции, из которых в официальную трансляцию попало всего 36.
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