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В Бахрейне сокращена зона DRS из-за большого количества обгонов

Автоспорт
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Опережения двались пилотам очень легко

В Бахрейне сокращена зона DRS из-за большого количества обгонов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменит зоны DRS на трассе Гран-при Бахрейна, где состояится первый этап чемпионата мира сезона-2023.

Основным изменением будет сокращение третьей зоны DRS, которые расположены на главной прямой трассе в Сахире — она была сокращена на 80 метров. Если в прошлом году точка активации заднего крыла находилась в 170 метрах от 15-го поворота, то теперь она расположена в 250 метрах.

Примечательно, что на Гран-при Бахрейна в 2022 году обгоны давались пилотам слишком легко — за этап было совершено 76 успешных маневров по смене позиции, из которых в официальную трансляцию попало всего 36.

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В статье: Гран-при Бахрейна
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