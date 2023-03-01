Лэнс Стролл может принять участие в Гран-при Бахрейна

Канадский пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл приедет на Гран-при Бахрейна и пройдет медицинский контроль ФИА, пишет итальянское издание Motorsport.

По информации источника, именно от итогов медосмотра будет зависеть, выступит ли Стролл на этапе в Бахрейне. При этом ожидается, что Стролл легко пройдёт медицинские проверки и примет участие в первой тренивке на трассе "Сахир".

На предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, отделавшись травмой руки.