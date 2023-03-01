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Лэнс Стролл может принять участие в Гран-при Бахрейна

Автоспорт
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Канадский специалист восстанавливается от травмы

Лэнс Стролл может принять участие в Гран-при Бахрейна

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Канадский пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл приедет на Гран-при Бахрейна и пройдет медицинский контроль ФИА, пишет итальянское издание Motorsport.

По информации источника, именно от итогов медосмотра будет зависеть, выступит ли Стролл на этапе в Бахрейне. При этом ожидается, что Стролл легко пройдёт медицинские проверки и примет участие в первой тренивке на трассе "Сахир".

На предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, отделавшись травмой руки.

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В статье: Лэнс Стролл
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