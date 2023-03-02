Лєнс Стролл примет участие в Гран-при Бахрейна

Канадский гонщик "Астон Мартин" Лэнс Стролл сможет выступить на Гран-при Бахрейна в ближайшие выходные, сообщает пресс-служба команды.

"Было обидно не попасть в Бахрейн на предсезонные тесты, и я был разочарован тем, что пропустил три дня гонок. Однако, учитывая травму запястья, мы с командой решили, что лучше сосредоточиться на восстановлении, чтобы я был готов к этим выходным и к предстоящему длинному сезону.

Это был несчастный случай — я упал с велосипеда, когда колесо попало в яму, но, к счастью, повреждения были незначительными, и успешная небольшая операция на моём правом запястье быстро устранила проблему. С тех пор я упорно работаю со своей командой, чтобы убедиться, что я полностью готов к соревнованиям в эти выходные.

Я хотел бы поблагодарить сообщество Формулы-1 за поддержку и уединение, а также команду, которая помогала моему восстановлению. Теперь я готов приступить к работе и сосредоточиться на гонках в этот уикенд, чего я с нетерпением жду", — сказал Стролл.