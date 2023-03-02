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Астон Мартин показал новый сейфти-кар

Автоспорт
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Он будет мощнее

Астон Мартин показал новый сейфти-кар

Фото: Твіттер

Новина українською

"Астон Мартин" показал новый автомобиль DBX707, который станет медицинской машиной Формулы-1 в сезоне-2023.

Мощность машины составляет 700 лошадиных сил, она заменит медицинский автомобиль DBX Medical Car, который использовался в последних двух сезонах.

"Астон Мартин" утверждает, что максимальная скорость автомобиля DBX707 достигает 310 километров в час, а также машина оснащена необходимым медицинским оборудованием, включая медицинские сумки, дефибрилляторы, огнетушители и необходимые гоночные сидения.

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В статье: Астон Мартин
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