Астон Мартин показал новый сейфти-кар

"Астон Мартин" показал новый автомобиль DBX707, который станет медицинской машиной Формулы-1 в сезоне-2023.

Мощность машины составляет 700 лошадиных сил, она заменит медицинский автомобиль DBX Medical Car, который использовался в последних двух сезонах.

"Астон Мартин" утверждает, что максимальная скорость автомобиля DBX707 достигает 310 километров в час, а также машина оснащена необходимым медицинским оборудованием, включая медицинские сумки, дефибрилляторы, огнетушители и необходимые гоночные сидения.