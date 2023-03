Астон Мартин показал новый сейфти-кар

"Астон Мартин" показал новый автомобиль DBX707, который станет медицинской машиной Формулы-1 в сезоне-2023.

Мощность машины составляет 700 лошадиных сил, она заменит медицинский автомобиль DBX Medical Car, который использовался в последних двух сезонах.

"Астон Мартин" утверждает, что максимальная скорость автомобиля DBX707 достигает 310 километров в час, а также машина оснащена необходимым медицинским оборудованием, включая медицинские сумки, дефибрилляторы, огнетушители и необходимые гоночные сидения.

Unleashing the power in Formula 1.



Aston Martin will raise the intensity in Bahrain this weekend by unleashing the might of the ultra-luxury SUV, DBX707, as the Official FIA Medical Car of @F1. #AstonMartin #DBX707 #POWERDRIVEN pic.twitter.com/a5PhHrSOAC