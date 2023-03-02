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Лэнс Стролл рассказал о серьезности своей травмы
Пилот сломал запястье на обеих руках
Канадский гонщик команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл впервые полностью раскрыл свои травмы, из-за которых он пропустил предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Стролл подтвердил ранее ходившие слухи, что при падении с велосипеда он сломал запястья на обеих руках.
"Я упал с велосипеда и сломал мои запястья. На правом запястье провели операцию, но это была лишь мелкая процедура: просто физиотерапия и восстановление, чтобы я смог здесь оказаться.
Это был личный вопрос. Много всего происходило. Мне провели операцию, потом я занимался восстановлением, и у меня не было чёткого ответа, сколько времени оно займёт. Я просто полностью концентрировался на этом, моей мотивацией было выступить в Бахрейне", — приводит слова Стролла RacingNews365.
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