Лэнс Стролл рассказал о серьезности своей травмы

Канадский гонщик команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл впервые полностью раскрыл свои травмы, из-за которых он пропустил предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Стролл подтвердил ранее ходившие слухи, что при падении с велосипеда он сломал запястья на обеих руках.

"Я упал с велосипеда и сломал мои запястья. На правом запястье провели операцию, но это была лишь мелкая процедура: просто физиотерапия и восстановление, чтобы я смог здесь оказаться.

Это был личный вопрос. Много всего происходило. Мне провели операцию, потом я занимался восстановлением, и у меня не было чёткого ответа, сколько времени оно займёт. Я просто полностью концентрировался на этом, моей мотивацией было выступить в Бахрейне", — приводит слова Стролла RacingNews365.