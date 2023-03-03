В Макларене произошла техническая проблема во время первой сессии

Сегодня, 3 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире проходят тренировки первого этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Во время первой сессии свободной практики с болидом "Макларена" очередная техническая проблема: ремонтируют зеркало заднего вида. Отметим, что ремонт был коротким.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды.