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В Макларене произошла техническая проблема во время первой сессии
Ремонт был коротким
Сегодня, 3 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире проходят тренировки первого этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.
Во время первой сессии свободной практики с болидом "Макларена" очередная техническая проблема: ремонтируют зеркало заднего вида. Отметим, что ремонт был коротким.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды.
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