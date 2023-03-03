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Новаку Джоковичу покорилось очередное достижение
Серб оформил 10 серий по 20 побед
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович стал автором ещё одного достижения в истории тенниса.
Обыграв в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае поляка Хуберта Хуркача, Джокович стал первым теннисистом в истории с 10 сериями из 20 и более побед подряд.
2010/2011: 43
2012/2013: 22
2013/2014: 28
2015: 28
2015: 23
2018: 22
2019/2020: 29
2021: 22
2022: 20
2022/2023: 20 (на данный момент)
Напомним, в полуфинальном матче турнира в Дубае Джокович сыграет с бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
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