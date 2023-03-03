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На болиде Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна

Автоспорт
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Пока специалисты не могут найти проблему

На болиде Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна

Фото: Getty Images

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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сообщил, что на машине Макса Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна.

"У Макса произошли изменения в поведении машины, которые мы не можем пока объяснить. Температуры здесь немного другие. Но нам нужно выяснить, почему машина не реагирует на действия, в отличие от того, что происходило во время тестов.

Мы определённо сможем исправить эту ситуацию ко второй тренировке. Интересно, что это произошло только на одной из двух машин, которые теоретически были настроены одинаково", — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна

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В статье: Макс Ферстаппен
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