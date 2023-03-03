Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На болиде Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна
Пока специалисты не могут найти проблему
Фото: Getty Images
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сообщил, что на машине Макса Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна.
"У Макса произошли изменения в поведении машины, которые мы не можем пока объяснить. Температуры здесь немного другие. Но нам нужно выяснить, почему машина не реагирует на действия, в отличие от того, что происходило во время тестов.
Мы определённо сможем исправить эту ситуацию ко второй тренировке. Интересно, что это произошло только на одной из двух машин, которые теоретически были настроены одинаково", — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Напомним, Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна
Популярное сейчас
- Советник Залужного – о контрнаступлении ВСУ, сроках окончания войны и возможности переговоров с РФ
- Дальность лучше, чем у HIMARS. Украина начала использовать ракеты собственного производства
- Николини: Если бы Шахтер проиграл Ренну, то не было бы возможности выезжать из Украины
- Команды Формулы-1 хотят увеличить вступительный взнос для новичков
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО