Яна Гладийчук не смогла выйти в финал чемпионата Европы-2023

На ЧЕ-2023 по легкой атлетике в помещении в Стамбуле (Турция) подошла к концу квалификация женских прыжков с шестом.

По ее итогам украинка Яна Гладийчук не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Украинка заняла 14 место с результатом 4.30 м

Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация:

1. Вильма Мурто (Финляндия) – 4.55 м

2. Тина Шутей (Словения) – 4.55

3. Айкатерине Стефаниди (Греция) – 4.55

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14. Яна Гладийчук (Украина) – 4.30