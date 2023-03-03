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Яна Гладийчук не смогла выйти в финал чемпионата Европы-2023

Автоспорт
(1 голосов)

Украинка не смогла попасть в топ-10

Яна Гладийчук не смогла выйти в финал чемпионата Европы-2023

Новина українською

На ЧЕ-2023 по легкой атлетике в помещении в Стамбуле (Турция) подошла к концу квалификация женских прыжков с шестом.

По ее итогам украинка Яна Гладийчук не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Украинка заняла 14 место с результатом 4.30 м

Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация:

1. Вильма Мурто (Финляндия) – 4.55 м

2. Тина Шутей (Словения) – 4.55

3. Айкатерине Стефаниди (Греция) – 4.55
...
14. Яна Гладийчук (Украина) – 4.30

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В статье: Яна Гладийчук
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