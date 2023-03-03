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Яна Гладийчук не смогла выйти в финал чемпионата Европы-2023
Украинка не смогла попасть в топ-10
На ЧЕ-2023 по легкой атлетике в помещении в Стамбуле (Турция) подошла к концу квалификация женских прыжков с шестом.
По ее итогам украинка Яна Гладийчук не смогла пробиться в финальную часть турнира.
Украинка заняла 14 место с результатом 4.30 м
Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация:
1. Вильма Мурто (Финляндия) – 4.55 м
2. Тина Шутей (Словения) – 4.55
3. Айкатерине Стефаниди (Греция) – 4.55
...
14. Яна Гладийчук (Украина) – 4.30
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