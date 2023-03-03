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Лэнс Стролл покинул болид с помощью механиков

Автоспорт
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Травма дает о себе знать

Лэнс Стролл покинул болид с помощью механиков

Новина українською

Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл с трудом смог покинуть болид по окончании второй тренировки Гран-при Бахрейна. Канадец вылез из кокпита только с помощью механиков.

Стролл, получивший переломы обоих запястий в ходе предсезонной подготовки, в ходе второй сессии свободных заездов пожаловался своему гоночному инженеру, что он не может проходить первый и второй повороты так, как он ему советовал, из-за проблем с руками.

Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки.

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В статье: Лэнс Стролл
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