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Лэнс Стролл покинул болид с помощью механиков
Травма дает о себе знать
Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл с трудом смог покинуть болид по окончании второй тренировки Гран-при Бахрейна. Канадец вылез из кокпита только с помощью механиков.
Стролл, получивший переломы обоих запястий в ходе предсезонной подготовки, в ходе второй сессии свободных заездов пожаловался своему гоночному инженеру, что он не может проходить первый и второй повороты так, как он ему советовал, из-за проблем с руками.
Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки.
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