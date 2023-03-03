Лэнс Стролл покинул болид с помощью механиков

Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл с трудом смог покинуть болид по окончании второй тренировки Гран-при Бахрейна. Канадец вылез из кокпита только с помощью механиков.

Стролл, получивший переломы обоих запястий в ходе предсезонной подготовки, в ходе второй сессии свободных заездов пожаловался своему гоночному инженеру, что он не может проходить первый и второй повороты так, как он ему советовал, из-за проблем с руками.

Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки.